كاسياس يقترب من تمديد عقده مع بورتو البرتغالي

اعلنت مصادر صحفية ان الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس يقترب من تمديد عقده مع بورتو لسنة أخرى بعد قضاء موسمين مع النادي البرتغالي .

ويستعد إيكر كاسياس لخوض مباراته الـ 70 مع بورتو منذ التحاقه بالنادي في صيف 2015 ، ما يسمح له بتفعيل خيار التمديد لموسم ثالث ، من المنتظر أن يشارك كاسياس يوم غدٍ الجمعة في الدوري البرتغالي أمام نادي تونديلا ، ليصل بذلك إلى عتبة المباريات المتفق عليها من أجل تفعيل خيار التجديد لموسم آخر .