كاسياس يستعد لمغادرة بورتو

ذكرت تقارير صحافية برتغالي أن حارس المرمى الاسباني ايكر كاسياس يستعد لمغادرة فريقه بورتو المنافس بالدوري البرتغالي لكرة القدم، رغم أن لديه إمكانية لتجديد عقده تلقائياً في تموز المقبل.
وبحسب التقارير، فان كاسياس يفكر في خوض تجربة جديدة مع المشاركة في دوري الأبطال، وأن وجهته المقبلة قد تكون إلى انكلترا أو العودة إلى إسبانيا بوجود اهتمام من أندية ريال سوسييداد وملقة ولاس بالماس.
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