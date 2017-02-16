كارول سماحة تتحدث عن خيانة المرأة وتنتقد شيرين!

أعلنت النجمة كارول سماحة عن موقفها من خيانة المرأة في تصريحٍ جريء لها.

وتحدثت خلال مشاركتها في برنامج “أوائل” عبر إذاعة صوت الغد عن موضوع خيانة المرأة لزوجها وقالت: “إذا عانت كثيراً مع شريكها قد أتفهّمها”، وتابعت “أقول في هذه الحالة: خرجو زوجتو تخونو”.

وأكدت أنها لم تندم على عدم زواجها باكراً، مبرّرةً “كان لازم جرّب كلّ شي قبل الـ 38 سنة.. أنا حدا فجعان بالحياة”.

وعن تصريحات شيرين عبد الوهاب الأخيرة حول عمرو دياب، أكّدت سماحة أنها “ضد أن تتكلم عن الأخرين بالسوء خصوصاً من صنعوا مسيرة مهنية وقدموا أعمال عالمية أمثال عمرو دياب”.

وطلبت من النجمة المصرية ان تغني فقط بطريقة غير مباشرة قائلة: “أنا بحب شيرين عندما تغنّي فقط وأتمنّى أن تغنّي فقط..هذا جوابي”.