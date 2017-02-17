كارتر يقدم طعنه الى محكمة التحكيم الرياضية

كشف محامي العداء الجامايكي نيستا كارتر إن موكله قدم طعنا إلىمحكمة التحكيم الرياضية بعد ثبوت وجود عينة إيجابية له في اولمبياد بكين 2008.

فقد أكد المحامي ستيوارت ستيمسون أن موكله ينتظر تحديد يوم للمثول أمام المحكمة بعد تأكيد تقديم الطعن التي تتخذ من سويسرا مقرا لها خلال 21 يوما، وقال ستيمسون : “نعم أرسلنا طلبا الكترونيا والأوراق ستصل إلى هناك اليوم، تم تقديم الطلب، فقد دفعنا المقابل المالي وقدمنا الطعن قبل انتهاء المهلة.”