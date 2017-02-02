كاخيا دعا اللبنانيين لاستقبال ابطال منتخب السلة

دعا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا بعد إحراز منتخب لبنان لكرة السلة لقب غرب آسيا إثر فوزه على الاردن بنتيجة (72-61) في المباراة التي اقيمت الأربعاء اللبنانيين لاستقبال الابطال يوم الجمعة المقبل.

وقال كاخيا بعد المباراة: “لقد استحق المنتخب اللبناني اللقب وأهنئ الشعب اللبناني وعائلة كرة السلة والبعثة اللبنانية بكافة افرادها بهذا الانجاز، وهي خطوة في رحلة الألف ميل نحو احراز لقب بطولة الأمم الآسيوية المقبلة التي سيستضيفها لبنان في آب المقبل وسيكون اللقب الآسيوي الاول لمنتخب لبنان للرجال”.

وتابع كاخيا: “ندعو الشعب اللبناني وعشاق كرة السلة الى الوقوف وراء منتخب لبنان ودعمه لتحقيق الحلم الذي نحلم به جميعاً”.

واضاف: “وبالمناسبة ادعو اللبنانيين الى استقبال البعثة اللبنانية واللاعبين الأبطال الذين سيصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر الجمعة 3 كانون الثاني الجاري في باحة الوصول”، شاكراً “كل من اتصل بي مهنئاً باحراز اللقب”.

بدوره قال رئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج: “اود ان اشيد بالروح الوطنية للاعبين وانضباطهم ولقد خاضوا المباريات بروح قتالية عالية مع جهاز فني كفوء على رأسه المدرب جو مجاعص الذي اجرى للاعبين خمس حصص تدريبية قبل المغادرة الى الأردن. ولقد كانت البعثة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وعملنا بيد واحدة من اجل سمعة كرة السلة اللبنانية. وسنشهد تقدماً في الترتيب على لائحة التصنيف ونأمل ان نواصل نتائجنا الممتازة في المستقبل”.