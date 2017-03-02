كاتي هولمز تفضل ابنتها على الفن.. وهذا ما تخاف منه!؟

أكدت الممثلة الأميركية كاتي هولمز أن تربية ابنتها الوحيدة سوري من زوجها السابق توم كروز أهم من عملها بالفن.

وأوضحت في موقع “بيبول” أن “العمل بالفن غير مستقر أو مضمون لذلك فإنها تولي اهتماما كبيرا بتربية سوري عن عملها بالفن في الوقت الحالي لأن طفلتها أهم شخص بالنسبة لها”.

ولفتت كاتي إلى أن ابنتها تنعم بطفولة مستقرة وبريئة، مضيفة أنه “لا يوجد شيء في العالم أفضل من رؤية طفلك ينجح”.

وأشارت إلى أن الأطفال يبدأون تدريجيا كل يوم الابتعاد عن الآباء وهو شيء طبيعي لأنهم يصبحون أكثر استقلالية ولكنها عبرت عن قلقها من أن تتركها ابنتها حينما تكبر.