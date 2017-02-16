كابيلو يعتبر ميسي افضل من رونالدو فنيا

اعتبر فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي السابق لنادي ريال مدريد الإسباني ان لاعب برشلونة الاسباني الارجنتيني ليونيل ميسي فنيا افضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي حديث نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قال كابيلو:”رونالدو في العام الماضي كان أفضل لاعب بسبب تسجيله العديد من الأهداف والحصول على لقب اليورو مع منتخب بلاده”.
واضاف :” فنيا ميسي هو الأفضل ، ولكن العام الماضي لم يلعب بشكل جيد مثلما فعل رونالدو”.
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