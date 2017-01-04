كأس ملك اسبانيا : فوز مستحق لـ اتلتيكو مدريد على لاس بالماس

حقق نادي اتلتيكو مدريد فوزاً مستحقاً في مباراة الذهاب التي جمعته امام نظيره لاس بالماس على ملعب دي غران كاناريا وذلك ضمن فعاليات دور الـ 16 منكأس ملك اسبانيا لكرة القدم ، وانتهت هذه المواجهة بهدفين نظيفين .

وبدأ الشوط الاول بطريقة حذرة من قبل اصحاب الارض حيث ساد الحذر والترقب بداية اللقاء حيث تمركزوا في مناطقهم الدفاعية مما صعّب من مهمة الروخي بلانكوس في اختراق هذا الدفاع الحصين وفي الدقيقة 24 تمكن النجم خورحي كوكي من احراز الهدف الاول لفريقه وبعدها سيطر لاعبو اتلتيكو مدريد على مجريات الشوط الاول الذي انتهى بهدف نظيف لمصلحة الاتليتي .

وبدأ الشوط الثاني حماسية من جهة ابناء المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حيث تمكن النجم الفرنسي انطوان غريزمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 ، ونجح زملاءه من قتل المباراة حيث هدأوا من وتيرة ضغطهم ونحج دفاع الروخي بلانكوس في التصدي لمحاولات الخصم وبعدها حاول المدرب دييغو سيميوني اجراء تبديلات مضادة واراح لاعبي فريقه الذين واصلوا ضغطهم في المرحلة الاخيرة من المباراة ولكنها باءت بالفشل ولتنتهي المباراة بنتيجة 2 – 0 .

يذكر ان الفريقين على ملعب فيسنتي كالديرون في 10 من الشهر الحالي .

وفي مباراة ثانية ، تمكن نادي ديبورتيفو ألافيس من تحقيق الفوز على نظيره ديبورتيفو لاكورنا بنتيجة 2 – 1 .