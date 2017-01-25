كأس ملك اسبانيا : ديبورتيفو ألافيس الى نصف النهائي

تأهل نادي ديبورتيفو الافيس إلى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، رغم التعادل السلبي أمام ضيفه ألكوركون، في اياب ربع نهائي البطولة.
وبدت المباراة متقاربة بين الطرفين، حيث تبادل الفريقان الفرص، من دون ان يؤثر ذلك على النتيجة، التي تعتبر ايجابية لفريق الافيس بالعبور إلى الدور المقبل، بعد أن حقق الفوز على منافسه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.
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