كأس ملك اسبانيا : الافيس يجر سيلتا فيغو للتعادل ويؤجل الحسم للاياب

ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم ، خيّم التعادل السلبي على مباراة الذهاب والتي جمعت نادي سيلتا فيغو امام ديبورتيفو ألافيس واقيمت على ملعب بالايدوس ، وكانت المباراة تكتيكية وخصوصاً من جانب اصحاب الارض واضاع كلا الفريقين بعض الفرص الخطرة في ظل غياب اللمسة الاخيرة ، ليؤجل الحسم الى مباراة الاياب والتي ستقام في 8 شباط الحالي .

وكان الشوط الاول تكتيكياً بين الجانبين حيث حاول اصحاب الارض الضغط منذ البداية وسط تمركز لاعبي الضيوف في مناطقهم الدفاعية وصعّب التكتل الدفاعي المهمة على سيلتا فيغو حيث وجدوا صعوبة كبيرة في اختراقه وهدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير في الدقائق الاخيرة من هذا الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي .

وبدأ الشوط الثاني بقوة كبيرة من قبل فريق الضيوف من اجل ادراك هدف التقدم وقابله سيلتا فيغو بهجمات مرتدة ارعبت دفاع الفريق المنافس ، وتوالت هجمات الفريقين على المرمى ولكنها باءت بالفشل ، بعدما وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المحكم ، ولم تشهد الدقائق الاخيرة أي فرصة خطرة من الجانبين ولتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وبواقع 0 – 0 .