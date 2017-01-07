كأس لبنان: الأنصار يقصي الساحل بركلات الحظ ويبلغ المربع الذهبي

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس لبنان لكرة القدم اسقط نادي الانصار خصمه شباب الساحل بركلات الترجيح بنتيجة (5-33) بعد ان انتهت المباراة بوقتها الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل فريق، ليصل بذلك الى الدور نصف النهائي من البطولة.

وعلى ارضية ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا بدأ لاعبو الساحل اللقاء بقوة وتمكنوا من افتتاح التسجيل عن طريق نجم الدفاع حسين الدر في الدقيقة 17 بكرة رأسية. بعد ذلك حاول لاعبو الانصار العودة الى اجواء اللقاء واضاعوا عدد من الفرص السانحة للتسجيل قبل ان يتمكن المارد الاخضر من ادراك هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها البرازيلي ريتشي بنجاح في الدقيقة 42 بعد تحصل النجم ربيع عطايا على ركلة الجزاء.

وفي الشوط الثاني باغت نجم الساحل حسن كوراني الانصار بهدف ثاني سريع في الدقيقة 52 ليمنح التقدم مجدداً لفريقه ليصعب المهمة على الانصار. وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة دون ان يتمكن اي فريق من التسجيل الى ان اتت الدقيقة 76 والتي حملت الهدف الثالث للساحل عن طريق المهاجم الغاني دوغلاس نكروما ليضع فريقه في موقع ممتاز في الدقائق الاخيرة من اللقاء. بعد ذلك انتفض الانصار وتمكن من العودة في اللقاء عن طريق هدف ثاني للبرازيلي ريتشي في الدقيقة 82، قبل ان يدرك الصربي ماتيي بودستافيك هدف التعادل القاتل في الدقيقة 91 ليرسل المباراة الى الاوقات الاضافية.

ولم تحمل الاشواط الاضافية اي جديد حيث اعتمد الفريقان على مبدأ الحفاظ على الكرة خوفاً من تلقي الاهداف القاتلة، لينتهي الوقت الاضافي كالوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف في كل شبكة.

بعد ذلك ابتسمت ركلات الترجيح للأنصار الذي نجح لاعبوه بتسجيل كل ضرباتهم، في حين اهدر حسين الدر ضربة الجزاء الثانية للساحل وانقذ الحارس محمد مغنية ركلة اخرى ليعبر الانصار الى المربع الذهبي من البطولة.