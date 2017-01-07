كأس فرنسا: موناكو يبلغ الدور الـ32 بتخطيه اجاكسيو

تأهل موناكو إلى الدور الـ32 من كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على اجاكسيو بهدفين لهدف في الدور الـ64 من البطولة.

ونجح موناكو في تسجيل هدف السبق مبكرا عن طريق رادميل فالكاو في الدقيقة 19، وتبقى النتيجة على تقدم موناكو حتى نهاية الشوط الاول بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، فرض اجاكسيو نفسه في الميدان، وسجل هدف التعادل عن طريق يوهان كافالي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، لكن موناكو قتل فرحة اجاكسيو بهدف الفوز الذي سجله للفريق فالير جيرمان في الدقيقة 67 من اللقاء.

وتأهل ايضا إلى الدور المقبل كل من افرانش و ليزيربيي بفوزهما تواليا على لافال وغازيليك أجاكسيو.