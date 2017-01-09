كأس فرنسا : ليون يستعرض عضلاته ويضرب مونبلييه بخماسية نظيفة

بلغ فريق ليون دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم عقب فوزه الساحق على منافسه فريق مونبلييه بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دور الـ 32 في المباراة السهلة التي اقيمت على ارض ملعب بارك أولمبيك ليون .

بسط لاعبو اصحاب الارض السيطرة المطلقة على اللقاء منذ الدقيقة الاول فقد افتتح التسجيل نجم الفريق ألكسندر لاكازيتي في الدقيقة الرابعة قبل ان يضيف زميله مختار دياخابي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف زميله نبيل فقير الهدف الثالث في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الاول بنتيجة ثلاثية نظيفة لمصلحة ليون .

وفي الشوط الثاني اكمل لاعبو ليون السيطرة وسط ضياع تام في صفوف مونبلييه ليضيف ماكسويل كورني الهدف الرابع في الدقيقة 71 و من ثم الهدف الخامس بعدها بثلاثة دقائق لينهي المهرجان التهديفي مطلقاً رصاصة الرحمة على الضيوف .