كأس فرنسا : كافاني وباستوري يهديان الـ بي أس جي بطاقة التأهل امام نيور

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات كأس فرنسا ، نجح باريس سان جيرمان من حجز مكانه في الدور المقبل بعد ان حقق فوزاً بغاية الصعوبة امام نيور وبواقع 2-0 بهدفي البديلين خافيير باستوري وكافاني وكانت المباراة صعبة على ابناء المدرب ايمري قبل ان يحسموا تأهلهم .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو الفريق الباريسي افضليتهم الهجومية على خصمه وسط تكتل لاعبي نيور في مناطقهم الدفاعية وصعّب ابناء المدرب رينو من مهمة اغنياء فرنسا حيث وجد ابناء المدرب اوناي ايمري صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الخصم وكان دراكسلر اخطر لاعبي الفريق الباريسي وبدوره اعتمد لاعبو نيور على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم كانت محدودة على مرمى الحارس اريولا وبدوره اعتمد لاعبو الـ بي أس جي على التسديدات من خارج المنطقة لفك شيفرة دفاع نيور ولكن التوفيق غاب عن ابناء المدرب ايمري لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الباريسي ضغطه المستمر وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي نيور وبعدها لجأ المدرب اوناي ايمري الى ادخال المهاجم كافاني من اجل تحسين مردود الفريق الاكثر وكان لدخول المهاجم الاورغواياني اثر كبير في تحسين الخط الامامي للفريق الباريسي لتصبح هجمات الـ بي أس جي اكثر دقة وخطورة وحاول مدرب نيور اجراء تبديلات تكتيكية ولكن خطورته ظلت محدودة وبعدها ادخل اوناي ايمري ورقته الرابحة خافيير باستوري في الدقيقة 73 لينجح بعدها النجم الارجنتيني من خطف هدف الفوز في الدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمة من نكونكو ولم تشهد الدقائق الاخيرة من عمر المباراة اي فرص خطرة من نيور ليعاقبهم سان جيرمان بهدف ثانٍ في الدقيقة 94 عبر كافاني لتنتهي المباراة بفوز الـ بي أس جي وبواقع 2-0 .