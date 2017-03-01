كأس فرنسا : عبور صعب لبوردو امام لوريان وتأهل انجيه‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات كأس فرنسا، تمكن بوردو من حسم تأهله الى الدور المقبل بفوز صعب امام لوريان وبواقع 2–1 وكانت المباراة قوية ومثيرة واحتاج ابناء المدرب جوسلين غوفرنيك الى انتفاضة كبيرة في الشوط الثاني للفوز في المباراة وحجز مقعد التاهل الى الدور ربع النهائي .

وبالعودة الى اجواء المباراة كان للفريقين بعض الفرص الخطرة حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب وغابت الفعالية الهجومية عن مهاجمي الفريقين لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الجانبين ، وفي الشوط الثاني نجح لوريان من خطف هدف التقدم في الدقيقة 47 عبر جانو ليبدأ بعدها لاعبو بوردو بالضغط الكبير على مرمى الخصم ونجح غايتان لابوردي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 61 وتوالت فرص بوردو لينجح اللاعب نفسه من خطف هدف ثانٍ في الدقيقة 72 بعد تمريرة حاسمة من جيريمي مينيز ولتنتهي المباراة بفوز بوردو وبواقع 2-1 .

وفي باقي المباريات ، حسم نادي انجيه تأهله الى الدور المقبل وذلك بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام باستيا وبواقع 1-0 في مباراة كبيرة قدمها الفريقين وكان انجيه الطرف الافضل حيث نجح من استغلال الفرص التي سنحت له ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 40 عبر ديادو بعد تمريرة حاسمة من بافلوفيتش ، فيما حقق فريجوس سانت رافائيل فوزا مهما امام اوكسير وبواقع 2-0 ليعبر الى الدور المقبل .