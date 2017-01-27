كأس رابطة الاندية الانكليزية: مانشستر يونايتد يلحق بساوثمبتون الى النهائي

منح لاعبو مانشستر يونايتد مدربهم جوزيه البرتغالي افضل هدية يوم عيد ميلاده الرابع والخمسين ببلوغهم المباراة النهائية من مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة وذلك على الرغم من خسارتهم 1-2 في اياب نصف النهائي مساء الجمعة، ذلك لان مانشستر تقدم ذهاباً بهدفين نظيفين.

وهي المرة التاسعة التي يبلغ فيها مانشستر يونايتد المباراة النهائية لهذه المسابقة والاولى منذ ان تغلب على استون فيلا في النهائي عام 2010.

وسيلتقي مانشستر يونايتد في النهائي مع ساوثمبتون الذي ازاح ليفربول بفوزه عليه ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 1-صفر، في المباراة المقررة على ملعب ويمبلي في 26 شباط المقبل.

وعلى الرغم من التأهل فان رجال مورينيو لم يقدموا الشيء الكثير خصوصا في الشوط الاول حيث لعبوا من دون اكتراث كبير ربما لانهم اعتبروا بانهم ضمنوا بشكل كبير تأهلهم الى لقاء القمة بعد مباراة الذهاب.

لكن هال الذي غاب عنه عدة لاعبين اساسيين نجح في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها تيم هادلستون (35).

وفي الشوط الثاني تحسن اداء مانشستر يونايتد ونجح في ادراك التعادل عبر لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي استغل توغل ماركوس راشفورد داخل المنطقة قبل ان يغمز الكرة بسن قدمه داخل الشباك (66).

بيد ان هال سيتي ابى الا يخرج بانتصار معنوي عندما سجل له عمر نياسي هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ونجح هال سيتي بقيادة مدربه الجديد الشاب البرتغالي ماركو سيلفا في الحاق الهزيمة الاولى بمانشستر يونايتد بعد سلسلة من 17 مباراة لم يعرف الشياطين الحمر طعم الخسارة في مختلف المسابقات.