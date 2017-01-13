كأس ايطاليا: ميلان الى ربع النهائي لملاقاة جوفنتوس

بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه الخميس على ضيفه تورينو 2-1، فضرب موعداً مع جوفنتوس حامل اللقب.

وكان نهائي الموسم الماضي شهد مواجهة جوفنتوس مع ميلان، ففاز الاول على الملعب الاولمبي في روما في الوقت الاضافي بهدف من الاسباني الفارو موراتا (110).

وافتتح تورينو التسجيل بهدف جميل عن طريق نجمه اندريا بيلوتي (27). لكن الفريق اللومباردي رد بثنائية سريعة منتصف الشوط الثاني عن طريق السلوفاكي يوراي كوتشكا (60) وجاكومو بونافنتورا (63).

واكمل تورينو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد انطونيو باريكا في الدقيقة 88.

– وانضم ميلان الى نابولي وجوفنتوس وفيورنتينا.

– ويلتقي ميلان مع مضيفه تورينو مجدداً الاثنين المقبل في الدوري المحلي.