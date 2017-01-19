كأس ايطاليا: لاتسيو وتشيزينا الى ربع النهائي

تأهل لاتسيو وتشيزينا (درجة ثانية) الى ربع نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بفوز الاول على جنوى 4-2 والثاني على ساسوولو 2-1 الاربعاء في الدور ثمن النهائي.

– في المباراة الاولى، سجل فيليب ديوردوفيتش (20) وويسلي هوديت (31) وسيرجي سافيتش (71) وتشيرو ايموبيلي (75) للاتسيو، وماوريسيو فيريرا بينيلا (41) وغوران بانديف (45) لجنوى.

– وفي الثانية، سجل تشيانو (81 من ركلة جزاء) ولاريبي (84) لتشيزينا، وبيليغريني (4) لساسوولو.

– ويلعب لاتسيو في ربع النهائي مع انتر ميلان، وتشيزينا مع روما او سمبدوريا اللذين يلتقيان الخميس.

– ويلتقي ايضا في ربع النهائي نابولي مع فيورنتينا ويوفنتوس حامل اللقب مع ميلان.