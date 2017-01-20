كأس ايطاليا : روما يكتسح سامبدوريا برباعية نظيفة وينضم للكبار‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات كأس ايطاليا ، تمكن نادي روما من حسم بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي وذلك بعد ان حقق الفوز امام سامبدوريا وبواقع 4-0 وكان نايغولان نجم المباراة بتسجيله لهدفين بالاضافة الى الثنائي ادين دزيكو وستيفان الشعراوي حيث نجحا كل منهما في تسجيل هدف وصناعة هدف وبهذا الفوز يكون روما قد انضم الى ركب المتأهلين ليكون الصراع قوي بشكل كبير في الدور المقبل .

وكان الشوط الاول هادئاً ومتكافئاً بين الجانبين في البداية حيث اشتد الصراع بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب ولم يشكل لاعبو الفريقين خطورة حقيقية على مرمى الآخر وسط التكتلات الدفاعية ومع مرور الوقت بدأ لاعبو الجيالوروسي في السيطرة اكثر على مجريات اللقاء حيث نجح ابناء المدرب سباليتي في قراءة المباراة ليبدأوا عملية الضغط وسط تراجع لاعبي سامبدوريا الى الوراء ولاحت للاعبي الذئاب فرص عديدة ولكن الحارس كريستيان بوجيوني نجح في التصدي لمحاولات هجوم روما قبل ان يفشل في التصدي لمحاولة نايغولان حيث تمكن الاخير من خطف هدف التقدم في الدقيقة 39 وكان روما الطرف الافضل في الدقائق الاخيرة حيث اضاع لاعبو المدرب سباليتي فرص عديدة ولينتهي هذا الشوط بتقدم روما بواقع 1-0 .

ومع بداية الشوط الثاني تمكن ادين دزيكو من خطف هدف ثانٍ لفريقه في الدقيقة 48 بعد تمريرة حاسمة من الشعراوي وهذا الهدف اشعل لاعبو الذئاب وسط ضياع لاعبي المدرب ماركو جيامباولو وفي الدقيقة 61 تمكن ستيفان الشعراوي من خطف هدف ثالث لروما بعد تمريرة حاسمة من دزيكو وبعد هذا التفوق الصريح لابناء المدرب سباليتي بدأ مدرب روما في اجراء التبديلات من اجل اراحة لاعبيه واعطاء فرصة لنجوم آخرين ، ولم يقدم لاعبو سامبدوريا الاداء المتوقع منهم حيث عانوا في فرض ايقاعهم الهجومي ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة احتدم الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين حيث لاحت للجانبين العديد من الفرص الخطرة ولكن غارسي المرمى نجحا في التصدي لجميع المحاولات قبل ان يختتم نايغولان مسلسل الاهداف في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز روما بواقع 4-0 .