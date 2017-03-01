كأس ايطاليا: ديبالا وهيغواين يضعان جوفنتوس على مشارف النهائي

وضع الدوليان الارجنتينيان باولو ديبالا وغونزالو هيغواين فريقهما جوفنتوس حامل اللقب في النسختين الاخيرتين على مشارف المباراة النهائية الثالثة على التوالي عندما سجلا اهداف فوزه على ضيفه نابولي 3-1 الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ايطاليا.

وسجل ديبالا ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين 47 و69، واضاف هيغواين الهدف الثاني في الدقيقة 64، وقلبا الطاولة على نابولي الذي كان سباقا الى التسجيل عبر الاسباني خوسيه كايخون في الدقيقة 36.

ويلتقي الفريقان ايابا في الخامس من نيسان المقبل على ملعب سان باولو، وسيلعبان قبلها بثلاثة ايام على الملعب ذاته ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الذي يتصدره جوفنتوس حاليا بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر روما و12 نقطة عن نابولي.

ويلعب الاربعاء لاتسيو ما جاره روما على الملعب الاولمبي في العاصمة في المباراة الثانية في نصف النهائي.

على ملعب “جوفنتوس ارينا” في تورينو، اكد فريق “السيدة العجوز” الذي توج باللقب على حساب لاتسيو وميلان في الموسمين الاخيرين، سيطرته على المسابقة وتفوقه الكبير هذا الموسم.

وحقق جوفنتوس فوزه العاشر على التوالي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والثالث على التوالي في مواجهاته امام نابولي.

ويسير جوفنتوس بخطى ثابتة نحو لقبه السادس تواليا في الدوري، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

ويحمل جوفنتوس الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (11) في 16 مباراة نهائية مقابل 5 القاب لنابولي في 9 مباريات نهائية.

وكان نابولي البادىء بالتسجيل عبر المهاجم الاسباني خوسيه كايخون عندما تلقى كرة عرضية من لورنتسو اينسينيي داخل المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل مرمى الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو الذي دفع به ماسيميليانو اليغري اساسيا على حساب القائد والعملاق جانلويجي بوفون (36).

وضرب جوفنتوس بقوة في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء انبرى لها الدولي الارجنتيني باولو ديبالا بنجاح (47).

هيغواين فعلها مجدداً

ومنح مهاجم نابولي السابق الدولي الارجنتيني الاخر غونزالو هيغواين التقدم لجوفنتوس عندما استغل كرة رأسية مبعدة من المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي فتابعها بيمناه من زاوية صعبة داخل مرمى الحارس الاسباني بيبي رينا الذي ترك عرينه في محاولة لقطعها (64).

وهي المرة الثانية التي يهز فيها هيغواين شباك فريقه السابق منذ انتقاله من صفوفه الى جوفنتوس الضيف الماضي.

ولم يحتفل هيغواين بهدفه على غرار ما فعله عندما هز شباكه على الملعب ذاته في المباراة الاولى بين الفريقين هذا الموسم وكانت في الدوري في 29 تشرين الاول وحسمها جوفنتوس 2-1.

وساهم هيغواين في تطور مستوى نابولي في المواسم الاخيرة خصوصا الموسم الماضي عندما سجل له 36 هدفا وقارع جوفنتوس على اللقب قبل ان يستسلم في نهاية المطاف.

وانتقل هيغواين بعدها الى جوفنتوس في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الايطالي بلغت 90 مليون يورو، ما اثار حفيظة جمهور نابولي لكن عليه الانتظار حتى مباراة المرحلة الثلاثين من الدوري في الثاني من نيسان المقبل على ملعب “ساو باولو” من اجل الثأر لنفسه من فريق “السيدة العجوز” والمهاجم الارجنتيني.

وكانت حسرة جماهير نابولي كبيرة لان هيغواين جعلهم يحلمون باستعادة الامجاد الغابرة التي حققها بقيادة الارجنتيني الاسطوري دييغو مارادونا الذي قاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري (1987 و1990.

ديبالا اختصاصي ركلات الجزاء

وحصل جوفنتوس على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة لاعب الوسط الدولي الكولومبي خوان كوادرادو من قبل رينا فانبرى لها ديبالا مجددا وسجل منها هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (69).

وغالبا ما ترتدي المواجهة بين جوفنتوس ونابولي نكهة مميزة خصوصا بعد تطور مستوى الاخير في الاعوام الاخيرة ومنافسته بجدية على اللقب.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لنابولي بعد سقوطه المفاجىء على ارضه امام اتالانتا صفر-2 في الدوري السبت، وهو تنتظره مباراتين مصيريتين امام مضيفه روما السبت المقبل في الدوري وضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة (1-3 ذهابا في مدريد).