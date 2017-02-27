كأس ايطاليا: جوفنتوس لقطع شوط كبير نحو النهائي الثالث على التوالي

يسعى جوفنتوس حامل اللقب في النسختين الاخيرتين الى قطع شوط كبير نحو بلوغ المباراة النهائية الثالثة على التوالي عندما يستضيف نابولي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ايطاليا في كرة القدم.

ويلتقي قطبا العاصمة لاتسيو وروما في دربي ناري الاربعاء على الملعب الاولمبي في روما في مباراة نصف النهائي الثانية.

– على ملعب “جوفنتوس ارينا” في تورينو، سيحاول فريق “السيدة العجوز” الذي توج باللقب على حساب لاتسيو وميلان في الموسمين الاخيرين، تأكيد سيطرته على المسابقة وتفوقه الكبير هذا الموسم.

ويسير جوفنتوس بخطى ثابتة نحو لقبه السادس تواليا في الدوري حيث يتصدر بفارق 7 نقاط امام روما، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

وفاز النادي في مبارياته التسع الاخيرة في مختلف المسابقات.

واكد مدرب جوفنتوس ماسيميليانو اليغري أهمية مباراة الثلاثاء بالنسبة الى الفريقين “خصوصا لنا لاننا نلعب على ارضنا وامام جماهيرنا”، مضيفا “نابولي فريق قوي ولن يكون خصما سهلا، ولكن نحن مطالبون بتحقيق الفوز لتأمين تأهلنا الى المباراة النهائية”.

وتابع: “انها مواجهة مختلفة عن لقائنا في الدوري، انها الامل الوحيد لنابولي للتتويج بلقب هذا الموسم، وبالتالي سيحاول بذل كل ما في وسعه لازاحتنا من طريقه، علينا التعامل بحذر وذكاء وتسهيل مهمتنا في مباراة الاياب”.

وغالبا ما ترتدي المواجهة بين جوفنتوس ونابولي نكهة مميزة خصوصا بعد تطور مستوى الاخير في الاعوام الاخيرة ومنافسته بجدية على اللقب، وهما سيلتقيان للمرة الثانية هذا الموسم على هذا الملعب بعد أولى في الدوري في 29 تشرين الاول حسمها جوفنتوس 2-1.

وسجل احد الهدفين مهاجم نابولي السابق الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي ستكون الانظار شاخصة نحوه مجددا بعدما أدى دورا اساسيا في تطور مستوى نابولي.

وسجل الارجنتيني 36 هدفا الموسم الماضي لصالح الفريق الجنوبي الذي قارع جوفنتوس على اللقب قبل ان يستسلم في نهاية المطاف.

وانتقل هيغواين بعدها الى جوفنتوس في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الايطالي بلغت 90 مليون يورو، ما اثار حفيظة جمهور نابولي لكن عليه الانتظار حتى مباراة المرحلة الثلاثين من الدوري في الثاني من نيسان المقبل على ملعب “ساو باولو” من اجل الثأر لنفسه من فريق “السيدة العجوز” والمهاجم الارجنتيني، علما بانهما سيلتقيان على الملعب ذاته في الخامس منه في اياب دور الاربعة لمسابقة الكأس.

وكانت حسرة جماهير نابولي كبيرة لان هيغواين جعلهم يحلمون باستعادة الامجاد الغابرة التي حققها بقيادة الارجنتيني الاسطوري دييغو مارادونا الذي قاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري (1987 و1990.

لكن هيغواين لن يكون الخطر الوحيد امام دفاع نابولي، ففريق “السيدة العجوز” يملك من الاسلحة ما يكفي لفك تكتل اي خط دفاع بينها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والارجنتيني باولو ديبالا.

في المقابل، يدخل نابولي المباراة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته المفاجئة على ارضه امام اتالانتا صفر-2 في الدوري السبت، وسيحاول انتزاع فوز يرفع معنوياته قبل مباراتين مصيريتين امام مضيفه روما السبت المقبل في الدوري وضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

ويحمل جوفنتوس الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (11) في 16 مباراة نهائية مقابل 5 القاب لنابولي في 9 مباريات نهائية.

– دربي ساخن –

– وعلى الملعب الاولمبي في روما، سيحاول لاتسيو فك عقدة جاره الذي لم يفز عليه في المباريات السبع الاخيرة بينهما، وخسر امامه 55 مرات بينها المباريات الاربع الاخيرة.

ويعود الفوز الاخير للاتسيو على روما الى نهائي المسابقة في 26 ايار 2013 عندما ظفر باللقب السادس والاخير له فيها.

وتكتسي المسابقة اهمية كبيرة بالنسبة الى لاتسيو لانها قد تكون طريقه الوحيد نحو المشاركة في الدوري الاوروبي الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية التي يواجهها على المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وكذا المراكز المؤهلة الى يوروبا ليغ من اتالانتا وقطبي ميلانو (ميلان وانتر).

في المقابل، يطمح روما للقبه العاشر في الكأس والاول منذ 2008.

ويقام دربي العاصمة مساء للمرة الاولى منذ 4 اعوام.

وكانت المرة الاخيرة التي اقيم فيها دربي العاصمة مساء في نيسان 2013 حيث شهد العديد من الحوادث بين الجماهير حول الملعب الاولمبي ثم بين الجماهير ورجال الشرطة.

واصيب وقتها 8 اشخاص اغلبهم بطعنات بالسكاكين.

ومن ذلك التاريخ، تمت برمجة كل المباريات بين الفريقين نهارا.

وبحسب وسائل الاعلام الرياضية الايطالية فان السلطات رفضت بداية اقامة المباراة مساء، قبل ان تعود وتمنح الضوء الاخضر لذلك.

وينص عقد النقل التلفزيوني الذي ابرم مع شبكة “راي” التي تنقل مباريات الكأس، على اقامة المباريات مساء تفاديا لعقوبة مالية بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التي تحدثت عن غرامة بقيمة مليون يورو.

ولم يتم حتى الان تحديد توقيت اقامة مباراة الاياب المقررة في 5 نيسان المقبل.