كأس ايطاليا : ثنائية جياكريني تمنح نابولي التاهل على حساب سبيزيا‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات كأس ايطاليا ، تمكن نادي نابولي من استغلال عاملي الارض الجمهور وذلك بعد ان حقق الفوز امام سبيزيا وبواقع 3-1 على ارضية ملعب الساو باولو ونجح جياكريني من كتب اسمه بأحرف من ذهب بتسجيله ثنائية في المباراة .

وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة حيث نجح نابولي من خطف هدف سريع في الدقيقة 3 عبر زيلنسكي وهذا الهدف اربك لاعبو سبيزيا حيث سيطر ابناء المدرب مارويسيو ساري على اجواء اللقاء ولاحت لهم بعض الفرص الخطرة ولكن الحظ عاندهم في خطف هدف ثانٍ وبدوره بدأت مرتدات لاعبي سبيزيا تهدد مرمى حارس نابولي حيث نجح ابناء المدرب دي كارلو في تهديد مرمى اصحاب الارض ونجح بيكولو من خطف هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 35 وفي الدقائق الاخيرة حاول لاعبو نابولي الضغط بقوة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو نابولي سيطرتهم الكاملة على مجرياته وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي الخصم وفي الدقيقة 56 تمكن جياكريني من خطف هدف ثانٍ لابناء المدرب ماوريسيو ساري بعد تمريرة حاسمة من انسيني وبعدها عاد اللاعب نفسه ( جياكريني ) ليضيف هدفاً ثالثاً لفريقه في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من ماركو روغ ، وبهدها اضاع لاعبو نابولي العديد من الفرص السهلة امام المرمى ولم تنجح تبديلات المدرب دي كارلو في اضافة المزيد حيث واصل لاعبو ساو باولو سيطرتهم الكبيرة على المباراة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير من الجانبين حيث تمكن لاعبو المدرب ساري من قيادة المباراة الى بر الامان وبفوز مستحق وبواقع 3-1 .