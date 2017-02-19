كأس انكلترا: تشلسي-مانشستر يونايتد الابرز في ربع النهائي

سيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحا لمواجهة حامية الوطيس بين تشلسي ومانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الاحد.

وستكون رحلة مانشستر يونايتد حامل اللقب الموسم الماضي محفوفة بالمخاطر لا سيما بعد سقوطه برباعية نظيفة امام الفريق اللندني على الملعب ذاته اواخر تشرين الاول الماضي في الدوري.

وستكون المباراة مميزة بالنسبة الى مدرب يونايتد الحالي جوزيه مورينيو الذي سبق له ان اشرف على تشلسي على فترتين وقاده الى العديد من الالقاب.

في المقابل يخوض توتنهام مباراة سهلة نسبيا مع جاره اللندني ميلوول (درجة اولى) على ملعب وايت هارت لاين، فيما يلعب ارسنال مع ساتون او لينكولن وكلاهما من الدرجة الخامسة (هواة).

وتقام المباريات ايام 10 و11 و12 و13 اذار المقبل.

– قرعة ربع النهائي:

تشلسي – مانشستر يونايتد

ميدلزبره – هادرسفيلد او مانشستر سيتي

توتنهام – ميلوول

ارسنال او ساتون – لينكولن