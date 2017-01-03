كأس الملك: سيلتا فيغو يذلّ فالنسيا للتاريخ وإيبار يعبر اوساسونا

اكتسح فريق سيلتا فيغو مضيفه فالنسيا برباعية لهدف في ملعب “ميستايا” ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسيطر سيلتا فيغو منذ البداية على مجريات اللقاء، وعكس ذلك ثلاثية مبكرة سجلها عن طريق كل من إسباس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة وبونغوندا في الدقيقة الـ14 وواس في الدقيقة الـ19 ، علما أنه لم يدخل ثلاثية في شباك فالنسيا قبل عشرين دقيقة من المباراة منذ 115 عام بكأس الملك.

في الشوط الثاني، عمل فالنسيا على العودة، إلى أن تمكن من التسجيل عن طريق باريخو من ركلة جزاء بالدقيقة 59، غير أن سيلتا فيغو تبث تفوقه بهدف رابع سجله غويديتي في الدقيقة الـ76 من زمن اللقاء.

في مباراة ثانية ضمن الدور نفسه، هزم إيبار مضيفه اوساسونا بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليكسندر ميسا وتياغو مانويل بيبي وادريان غونزاليس بالدقائق 28 و75 و90، واضعا قدمه في ربع النهائي، بانتظار مباراة الاياب في ارضه.