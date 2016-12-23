كأس الملك : سيلتا فيغو يتأهل بشق الانفس والافيش يكمل مسيرته بنجاح

ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم حقق فريق سيلتا فيغو فوزا صعباً على ضيفه فريق اوكام مورسيا بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب مارسيلو دياز في الدقيقة 30 من الشوط الاول ليصعد سيلتا فيغو الى دور الـ16 بعد تفوقه بنتيجة المباريتين 2-0 .

وفي مباراة ثانية ,فاز فريق ديبورتيفو ألافيش على مضيفه فريق خيمناستيكا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ارض ملعب مينديزوروزا معقل ألافيش.

سجل أهداف المباراة كل من اللاعب إدغار مينديز في الدقيقة 12، ثم عزز زميله روبين سوبرينو النتيجة بالهدف الثاتي لديبورتيفو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يأتي اللاعب دانيال توريس ويضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 40 حاسماً التأهل.