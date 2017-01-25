كأس الملك : الاتلتيكو يحسم تأهله الى نصف النهائي بعد تخطي ايبار

ضمن فعاليات اياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك ” كوبا ديل راي ” ، حسم نادي اتلتيكو مدريد مسألة تأهله الى الدور نصف النهائي رغم تعادله امام ايبار وبواقع 2-2 ليحسم مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 5-2 .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو ايبار من فرض افضليتهم الهجومية وسط تراجع لاعبي الاتلتيكو الى الوراء وشكل ابناء المدرب مينديلبار خطورة كبيرة على مرمى الحارس مويا ولكن محاولات اصحاب الارض كانت محدودة وبدون أي خطورة تذكر وبدوره اعتمد لاعبو الروخي بلانكوس على الهجمات المرتدة ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي ايبار صعّب من مهمة ابناء المدرب سيميوني لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني تمكن خيمينيز من منح الاتلتيكو التقدم في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من غايتان وبعدها توالت فرص لاعبي ايبار في اطار سعيهم لخطف هدف التعادل ولكن التمركز الصحيح للاعبي الروخي بلانكوس منع لاعبو ايبار في الوصول بسهولة الى مرمى الحارس مويا والذي ظل صامداً حتى الدقيقة 74 حين نجح انريخ من منح ايبار التعادل ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل ابناء المدرب مبنديلبار ضغطهم ونجح بيدرو ليون خطف هدف ثانٍ لايبار في الدقيقة 81 بعد تمريرة حاسمة من بينا وكان رد لاعبو الإتلتيكو سريعاً حيث تمكن خوان فران من ادراك التعادل في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 2-2 .