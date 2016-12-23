كأس الملك : اتلتيك بلباو يتأهل بسهولة الى دور الـ 16

ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم حقق فريق أتلتيك بيلباو فوزا مستحقاً على ضيفه فريق راسينغ سانتاندير بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي اقيم على ارض البلباو .

سجل اهداف الفريق الفائز اللاعب خافيير ايتشيتا في الدقيقة 17 من الشوط الاول , و راؤول غارسيا في الدقيقة 47 من الشوط الثاني قبل أن يضيف الهدف الثالث زميله ينياكي ويليامس في الدقيقة 72 ليصعد اتلتيك بيلباو الى دور الـ 16 بعد تفوقه في مجموع المباراتين على منافسه .