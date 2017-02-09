كأس الملك : ألافيس يتحدى برشلونة في النهائي بعد الفوز على سيلتا فيغو‎

ضمن فعاليات اياب الدور نصف النائي من منافسات كاس ملك اسبانيا ” كوبا ديل راي ” ، حجز نادي الافيس مقعده في نهائي كأس الملك بعد ان حقق الفوز امام سيلتا فيغو على ارضية ميدانه وبواقع 1-0 مستفيداً من التعادل السلبي في موقعة الذهاب ليحسم مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 1-0 وبهذا يكون الافيس قد ضرب موعداً في النهائي مع برشلونة .

وكان الشوط الاول قوياً وسريعاً بين لاعبي الفريقين وكان لاعبو سيلتا فيغو الاكثر سيطرة وجاهزية في ارضية الملعب وسط تمركز لاعبي الافيس في مناطقهم الدفاعية ليعتمد ابناء المدرب بيليغرينو على الهجمات المرتدة والتي شكلوا بعض الخطورة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي الافيس وبدوره كان لسيلتا فيغو فرص اخطر حيث هددوا مرمى الحارس باشيكو في العديد من المناسبات وتألق الاخير ليبعد اهداف محققة عن مرمى فريقه وفي الدقائق الـ15 الاخيرة تفاوتت السيطرة بين لاعبي الفريقين حيث توالت الفرص من الجانبين ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن مهاجمي الفريقين لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني تحسن اداء لاعبي الفيش بشكل كبير حيث سيطروا على مجريات اللقاء وسط تراجع اداء لاعبي سيلتا فيغو لينخفض اداء ابناء المدرب بيريزو وهدد لاعبو الافيس مرمى الحارس الفاريز في العديد من المناسبات وكانت له بعض التصديات المميزة وتفوق ابناء المدرب بيليغرينو بشكل كبير على لاعبي الخصم حيث نجحوا من خطف الاستحواذ والسيطرة من الخصم ولم تنجح التبديلات التي اجراها المدرب بيريزو في تغيير صورة فريقه في هذا الشوط ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو الافيس بقوة وسط تمركز لاعبي سيلتا فيغو في مناطقهم الدفاعية ونجح مينديز من منح الفيش هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد تمريرة حاسمة من كاماراسا لتشتعل المباراة في الدقائق الاخيرة ولم ينجح لاعبو سيلتا فيغو من القيام بأي ردة فعل سريهة لتنتهي المباراة بفوز الافيس وبواقع 1- 0 .