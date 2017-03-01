كأس المانيا: اينتراخت فرانكفورت اول المتأهلين الى نصف النهائي

بات اينتراخت فرانكفورت اول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس المانيا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ارمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 1-0 الثلاثاء في ربع النهائي.

وسجل داني بلوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

وتأجلت مباراة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وضيفه بوروسيا دورتموند التي كانت مقررة اليوم وذلك بسبب تساقط كثيف جدا للثلوج في لوته.

واوضح متحدث باسم الاتحاد الالماني لكرة القدم ان الحكم فيليكس بريخ ومساعديه “اتخذوا هذا القرار باتفاق مع الفريقين”.

واوضح الاتحاد الالماني انه سيحدد موعدا جديدا للمباراة في اسرع وقت ممكن.

وفجر شبورتفروندي لوته مفاجأتين من العيار الثقيل في المسابقة باخراجه باير ليفركوزن وفيردر بريمن، وتبدو مهمته صعبة للغاية خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الساعي الى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة منذ تتويجه بلقبه الثالث الاخير موسم 2011-2012 على حساب بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي (18 لقبا).

يذكر ان بوروسيا دورتموند خسر اللقب في النسخ الثلاث الاخيرة.

ويختتم الدور ربع النهائي الاربعاء فيلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه شالكه، وهامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.