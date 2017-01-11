كأس الرابطة: اليونايتد يقترب من النهائي بعد الثنائية امام هال سيتي

ضمن فعاليات ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية ، احتضن ملعب الاولد ترافورد الموقعة التي جمعت بين صاحب الارض نادي مانشستر يونايتد في مواجهة خصمهم هال سيتي وتمكن الشياطين الحمر من حسم المباراة لصالحه وبواقع 2-0 بعد مباراة عصيبة وقوية ونجح لاعبو هال سيتي في الوقوف سداً منيعاً قبل ان ينجح ابناء المدرب مورينيو من حسم موقعة الذهاب لصالحهم .

وكان الشوط الاول مثيراً من الجانبين وبدأ لاعبو اليونايتد بضغط كبير على مرمى الحارس ياكوبيفيتش وسعى ابناء المدرب مورينيو لخطف هدف مبكر ولكن حارس هال سيتي تصدى لهم ببراعة كبيرة وكانت ردة فعل ابناء المدرب ماركو سيلفا بطيئة حيث عانوا في فرض اسلوب لعبهم في الهجمات المرتدة وبدوره واصل لاعبو مانشستر اضاعتهم للفرص امام مرمى الخصم ليتجرأ بعدها لاعبو هال سيتي في تهديد مرمى الحارس دي خيا وكانت لهم بعض المحاولات ولكن خطورتهم ظلت محدودة وبدروه فشل ابناء المدرب مورينيو في استغلال الفرص التي سنحت لهم لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي اليونايتد حيث اهدر الغولدن بوي واين روني انفرادية مؤاتئة لخطف هدف التقدم بعد مرت تسديدته بمحاذاة القائم وبعدها بدقائق نجح خوان ماتا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 56 برأسية جميلة بعد تمريرة حاسمة من ميختاريان ، وهذا الهدف اجبر لاعبو هال سيتي على الخروج من مناطقهم الدفاعية للرد بسرعة ولكن دفاع اليونايتد نجح في احباط محالاوت الخصم وبدوره حاول لاعبو اليونايتد استغلال الفرص التي سنجت لهم لخطف هدف آخر واصاب بول بوغبا القائم بعد ضربة حرة رائعة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح لاعبو الشياطين الحمر في قراءة المباراة جيث قتلوا فورة لاعبي هال سيتي حيث اجرى مورينيو تغييرات جذرية في صفوف فريقه ولم ينجح لاعبو هال سيتي في تهديد مرمى دي خيا وفي الدقيقة 87 تمكن البديل فيلايني من خطف هدف ثانٍ لليونايتد برأسية جميلة بعد تمريرة حاسمة من دارميان لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد وبواقع 2-0 .