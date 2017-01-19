كأس الامم الافريقية:الكاميرون تقلب الطاولة على غينيا بيساو لتتصدر

ضمن فعاليات المجموعة الاولى من منافسات كأس الامم الافريقية 2017 ، تمكن المنتخب الكاميروني من خطف فوز ثمين امام غينيا بيساو وبواقع 2-1 في مباراة مثيرة وكانت غينيا قد خطفت التقدم في الشوط الاول قبل ان تقلب الكاميرون مجرى اللقاء في الشوط الثاني ولتحقق الانتصار ونقاط المباراة الثلاث ليخطفوا صدارة هذه المجموعة .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو غينيا بيساو اداء تكتيكي قوي حيث نجحوا في الحدّ من خطورة اسود الكاميرون والذين سيطروا على مجريات اللقاء ولكنهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاع غينيا الحصين حيث اعتمد ابناء المدرب باكيرو كاندي على الهجمات المرتدة السريعة وفي الدقيقة 13 تمكن بيكيتي من منح غينيا بيساو التقدم بعد تسديدة صاروخية عجز عن التصدي لها الحارس فابريس اوندوا وبعد هذا الهدف تحرك لاعبو الكاميرون من اجل تدراك الوضع ولكن مهمتهم اصبحت اصعب بتكتل جميع لاعبي الخصم في مناطقهم الدفاعية ونشطت الاجنحة لدى المنتخب الكاميروني ولكن عرضياتهم لم تكن مركزة ودقيقة لينجح دفاع غينيا في التصدي لهم ببراعة كبيرة ورغم سيطرة اسود الكاميرون الا ان خطورتهم كانت غائبة لينتهي هذا الشوط بتقدم غينيا بيساو وبواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي اسود الكاميروني حيث انهالوا على مرمى الحارس جوناس مينديز بالعديد من الكرات الخطرة وبدوره شكلت مرتدات لاعبي غينيا بيساو خطورة كبيرة حيث تألق الحارس فابريس اوندوا من التصدي لهم ببراعة كبيرة وفي الدقيقة 61 تمكن سياني من اهداء الكاميرون هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من موكاندجو ليبدأ بعدها المدرب هوغو بروس بإجراء تبديلات سريعة من اجل خطف هدف التقدم في ظل فورة لاعبيه واتت هذه التبديلات في محلها حيث حافظ اسود الكاميرون على سيطرتهم الكبيرة وفي الدقيقة 78 تمكن ميشيل نغادجي من منح الكاميرون التقدم بعد تمريرة حاسمة من باسوغوغ ، وفي الدقائق الـ10 الاخيرة حاول لاعبو غينيا بيساو القيام بردة فعل ولكن خبرة لاعبي المدرب بروس نجحت في ايقاف فورة الخصم لتنتهي المباراة بفوز الكاميرون وبواقع 2-1.