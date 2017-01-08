كأس الإتحاد:فريق بلايموث المتواضع يفرض مباراة اعادة على ليفربول

ضمن منافسات دور الـ 64 من فعاليات كأس الإتحاد الإنكليزي , سقط فريق ليفربول المنافس على لقب البرمييرليغ هذا الموسم في فخ التعادل السلبي أمام منافسه فريق بلايموث أرغايل المتواضع الذي قدم اداءا رجوليا في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الانفيلد ليفرض على الريدز مباراة اعادة يحدد وقتها في وقت لاحق من قبل الاتحاد الانكليزي .

وبالعودة الى اجواء اللقاء فقد ساد الاداء الدفاعي من قبل الفريق المتواضع أمام اصحاب الارض حيث حاول الريدز تسجيل هدف التأهل في أكثر من فرصة لكنه اخفق أمام صلابة دفاعات الخصم و ارادة لاعبيه فاكتفى بالتعادل السلبي رغم سيطرته المطلقة على اجواء المباراة ليجبر على خوض مباراة اعادة في وقت لاحق .