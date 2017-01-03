كأس اسبانيا: غيابات بالجملة عن ريال مدريد في مواجهة اشبيلية

يخوض ريال مدريد الاسباني الاربعاء مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لكأس اسبانيا ضد اشبيلية، في غياب قائده المدافع سيرخيو راموس، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه المدافع بيبي، بحسب ما اعلن النادي الملكي الثلثاء.

وخاض رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم العام الماضي، التمارين مع فريقه اليوم، الا انه استثني من لائحة اللاعبين الـ19 التي اعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمباراة الكأس.

ويرجح ان زيدان اختار نجمه الابرز خارج التشكيلة، لاراحته وتفادي تعرضه للاصابة قبل جدول مباريات مكثف خلال الشهرين المقبلين.

وقال زيدان “سنعاود لعب المباريات وسنلعب مرة كل ثلاثة ايام. اعتقد انه خلال 60 يوما، سنخوض ما يناهز عشرين مباراة”.

كما غاب عن التشكيلة المدافعان راموس وبيبي، اللذان كان النادي افاد في وقت سابق الثلاثاء، انهما يعانيان اصابات.

واوضح ان التشخيص الطبي اظهر اصابة بيبي في عضلة الساق اليسرى، وانه سيغيب لمدة لم يحددها. اما راموس، فيعاني آلاما وغاب عن التدريب المشترك للاعبين وتمرن بمفرده اليوم.

ويضاف الغيابان الى سلسلة غيابات مسبقة تشمل الجناح الويلزي غاريث بايل، ولاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش اللذين اصيبا خلال كأس العالم للاندية الشهر الماضي.

ويرجح ان يشرك زيدان الذي يحتفي غدا بمرور عام على قيادته الجهاز الفني للنادي، الثنائي ناتشو والفرنسي رافايل فاران في قلب الدفاع، بدلا من راموس وبيبي.

وفي الهجوم، يتوقع ان يدفع ريال بالفرنسي كريم بنزيمة وألفارو موراتا، في المباراة التي تقام على ملعبه سانتياغو برنابيو.

ولن تكون مباراة الاربعاء سهلة على فريق زيدان الذي يتصدر ترتيبب الدوري بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب و4 عن اشبيلية الثالث، وله ايضا مباراة مؤجلة. الا ان التاريخ يقف الى جانب النادي الملكي، اذ فاز بالمواجهات الستة الاخيرة التي جمعته في الكأس مع اشبيلية.