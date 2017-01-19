كأس اسبانيا: سلتا فيغو يُسقط ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي

اسقط سلتا فيغو مضيفه ريال مدريد 2-1 الاربعاء على ملعب “سانتياغو برنابيو” في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.

وسجل اياغو اسباس (64) وجوني كاسترو (70) لسلتا فيغو، والبرازيلي مارسيلو (69) لريال مدريد.

وهو الفوز الاول لسلتا فيغو في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من تشرين الثاني 2006 (2-1 في الدوري).

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه الاساسيين وابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والالماني طوني كروس فضلا عن مارسيلو وسيرخيو راموس.

وتقام مباراة الاياب في 25 الجاري.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد اربعة ايام فقط على سقوطه امام اشبيلية 1-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني على يد اشبيلية 1-2.

وألحق اشبيلية بالنادي الملكي هزيمته الاولى في الدوري في مبارياته الـ29 الاخيرة، والاولى في كل المسابقات منذ نيسان.

– وفي مباراة ثانية، فاز ديبورتيفو الافيس على مضيفه الكوركون بهدفين لايباي غوميز (90 و90+4).

– ويلعب برشلونة حامل اللقب مع ريال سوسييداد واتلتيكو مدريد مع ايبار الخميس.