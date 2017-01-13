كأس اسبانيا: ريال مدريد يضرب عصفورَين بحجر واحد

تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخميس مع مضيفه اشبيلية 3-3، وانفرد بالرقم القياسي للمباريات المتتالية من دون هزيمة في اسبانيا.

وتأهل ريال لفوزه ذهابا 3-صفر على ارضه.

وكان الفريق الملكي عادل رقم غريمه برشلونة بخوض 39 مباراة متتالية من دون هزيمة، وبتعادله مع اشبيلية رفع رصيده الى 40 متتالية من دون خسارة.

– على ملعب رامون سانشيس بيزخوان، اراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استعدادا لمواجهة اشبيلية في الدوري الاحد.

وخاض ريال المباراة مطمئنا بعد فوزه الكبير ذهابا، في غياب رونالدو، افضل لاعب في العالم لعام 2016.

الا ان مباراة الاحد في الدوري أهم، اذ يتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق اربع نقاط عن اشبيلية الثاني، علماً ان لريال مباراة مؤجلة.

وسبق لزيدان ان اعلن عزمه اراحة رونالدو (31 عاما) للحفاظ على لياقته حتى نهاية الموسم، في ظل جدول مزدحم للمباريات هذه الفترة. وغاب عن اللقاء ايضا لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي ايسكو والكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الاصابة، الا ان النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض مباراته الاولى في 2017.

كما تعافى من الاصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وافتتح اشبيلية التسجيل مبكرا بهدف عكسي من رأس مدافع ريال البرازيلي دانيلو في شباك الحارس كيكو كاسيا (10).

لكن ريال عادل مطلع الشوط الثاني من مجهود فردي لماركو اسنسيو (48).

واستعاد لاعب اشبيلية الجديد المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش تقدم الفريق الاندلسي بعد 9 دقائق من نزوله بديلا (54).

ونجح اشبيلية في صنع فارق هدفين عن طريق فنسنت ايبورا (77)، بيد ان سيرخيو راموس هز شباك فريقه السابق من نقطة الجزاء ليقتل اخر امال الفريق المضيف (83).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قام الفرنسي كريم بنزيمة بمجهود فردي قبل ان يسجل هدف التعادل لفريق العاصمة.

– وبلغ سلتا فيغو ربع النهائي بعدما كرر فوزه على فالنسيا 2-1 (4-1 ذهابا).

وسجل للفائز الايطالي جوزيبي روسي (61) والدنماركي بيونس سيستو (90)، وللخاسر البلجيكي زكريا بقالي (63).

– وتاهل ايبار ايضا بتعادله مع ضيفه اوساسونا صفر-صفر، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر.

– ويقام سحب قرعة ربع النهائي الجمعة.