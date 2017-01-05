كأس اسبانيا: خاميس رودريغيز يضع ريال على مشارف ربع النهائي

وضع ريال مدريد قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس اسبانيا بفوزه الكبير على ضيفه القوي اشبيلية 3-صفر الاربعاء على ملعب “سانتياغو برنابيو” في ذهاب ثمن النهائي.

ويدين ريال بهذا الفوز المريح على اشبيلية الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 4 نقاط فقط عن النادي الملكي المتصدر، الى الكولومبي خاميس رودريغيز الذي عوض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين.

وخاض ريال اللقاء بغياب رونالدو من اجل اراحته على ما يبدو، والمدافعين القائد سيرخيو راموس والبرتغالي الاخر بيبي بسبب الاصابة.

واستهل ريال اللقاء بشكل مثالي اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر خاميس رودريغيز الذي استفاد من خطأ للفرنسي ستيفن نزونزي بعد ضغط من البرازيلي كاسيميرو، ليخطف الكرة عند مشارف المنطقة قبل ان يطلقها بعيدا عن متناول الحارس سيرخيو ريكو.

ووجه ريال الضربة القاضية لاشبيلية قبل نهاية الشوط الاول بتسجيله هدفين اخرين عبر فاران بكرة رأسية اثر ركلة ركنية للنادي الملكي (29)، ثم اضاف خاميس رودريغيز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث من ركلة جزاء غير واضحة انتزعها الكرواتي لوكا مودريتش من الارجنتيني غابرييل مركادو (44).

واكد النادي الملكي تفوقه على اشبيلية في مسابقة الكأس اذ حقق فوزه السابع تواليا عليه. وتوج نادي العاصمة بلقبه الاول مع زيدان على حساب اشبيلية حين تغلب عليه 3-2 بعد التمديد في آب ضمن الكأس السوبر الاوروبية التي تجمع سنويا بين بطلي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وخرج ريال منتصرا من المواجهات الـ9 الاخيرة التي جمعته باشبيلية على “سانتياغو برنابيو” في مسابقتي الدوري والكأس المحليين، وهو لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ38 الاخيرة في كل المسابقات.

ويجدد الفريقان الموعد في 12 الشهر الحالي حين يسافر ريال الى الاندلس لخوض لقاء الاياب وسيبقى هناك لانه سيلتقي اشبيلية بعدها بثلاثة ايام فقط وهذه المرة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الذي يعاود نشاطه في عطلة نهاية الاسبوع الحالي حيث يلتقي رجال زيدان مع غرناطة على ارضهم.

واستهل ريال اللقاء بشكل مثالي اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر خاميس رودريغيز الذي استفاد من خطأ للفرنسي ستيفن نزونزي بعد ضغط من البرازيلي كاسيميرو، ليخطف الكرة عند مشارف المنطقة قبل ان يطلقها بعيدا عن متناول الحارس سيرخيو ريكو.

ووجّه ريال الضربة القاضية لاشبيلية قبل نهاية الشوط الاول بتسجيله هدفين اخرين عبر فاران بكرة رأسية اثر ركلة ركنية للنادي الملكي (29)، ثم اضاف خاميس رودريغيز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث من ركلة جزاء غير واضحة انتزعها الكرواتي لوكا مودريتش من الارجنتيني غابرييل مركادو (44).

– خطوة هامة لسوسييداد ايضا –

وقطع ريال سوسييداد شوطا هاما نحو بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اسبانيا بفوزه على ضيفه فياريال 3-1 الاربعاء على ملعب “انويتا” في ذهاب ثمن النهائي.

وبهذا الفوز، فك سوسييداد عقدته امام “الغواصة الصفراء” لانه الاول له في المواجهات العشر الاخيرة بينهما، وتحديدا منذ ان تغلب عليه في معقله 1-صفر في 16 كانون الثاني 2014 في اياب الدور ذاته من المسابقة (تعادل الفريقان ذهابا صفر-صفر).

ويدين سوسييداد بفوزه الاول بين جماهيره على فياريال منذ ان تغلب عليه في الدوري 1-صفر في 29 اب 2010، الى البرازيلي وليان جوزيه (17) والمكسيكي كارلوس فيلا (33) وميكل اويارتسابال (72) الذين وضعوه في المقدمة بثلاثية نظيفة.

وابقى مانو تيغويروس على حظوظ فياريال بالتأهل الى ربع النهائي بتقليصه الفارق في الدقيقة 77.

– وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل على ملعب “ال مادريغال”.

– كما قطع قرطبة شوطا هاما نحو تخطي الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخه (وصل الى نصف النهائي عام 1967 وربع النهائي عام 2002) وحرمان منافسه الكوركون من تجاوز هذا الدور للمرة الاولى، وذلك بعدما عاد من ملعب الاخير بالتعادل صفر-صفر.

وبغضّ النظر عن نتيجة مباراة الاياب المقررة الاربعاء المقبل، ضمنت الدرجة الثانية مقعدا لها في دور ربع النهائي لان هذين الفريقين يمثلانها وشاءت الصدف ان تضعهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض.