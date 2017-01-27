كأس اسبانيا: برشلونة يتخطى سوسييداد بسهولة ويبلغ نصف النهائي

بلغ برشلونة حامل اللقب نصف نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 5-2 الخميس في اياب ربع النهائي، مكررا فوزها ذهابا خارج ارضه 1-صفر.

وانضم برشلونة في نصف النهائي الى سلتا فيغو الفائز على ريال مدريد الاربعاء، والافيس واتلتيكو مدريد.

واجرى مدرب برشلونة لويس انريكي بعض التغييرات على تشكيلته، فدفع بالحارس الهولندي يسبر سيليسن الذي يخوض مباريات الكأس، ولاعب الوسط دنيس سواريز، لكنه عول على الثلاثي الهجومي الاعتيادي المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز.

وفي ظل اصابة سيرجيو بوسكيتس، لعب المدافع الارجنتيني خافيير ماسشيرانو في وسط الملعب الى جانب دنيس سواريز والبرتغالي اندريه غوميش.

وبكر برشلونة في افتتاح التسجيل عن طريق دنيس سورايز بعد كرة خسرها تاشبي برييتو في منتصف الملعب، فانطلق لاعبو المضيف بهجمة خاطفة انهاها دنيس سواريز ارضية الى يمين الحارس من داخل المنطقة (17).

في الشوط الثاني، اهدر سوسييداد فرصة ثمينة عن طريق المكسيكي كارلوس فيلا وهو منفرد صدها ببراعة سيليسن (54).

ومن الهجمة التالية، حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة نيمار من اينيغو مارتينيز، نفذها ميسي بحرفنة ارضية في الزاوية اليسرى البعيدة لمواطنه الحارس خيرونيمو رولي (55).

وقلص ريال سوسييداد الفارق عن طريق خوانمي من كرة ساقطة فوق الحارس (62)، لكن لويس سواريز كان له رأي اخر، فمن تمريرة لميسي استغلها مسددا ببراعة تحت جسم الحارس سجل الهدف الثالث لبرشلونة (64).

واضاف المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه هدف سوسييداد الثاني بكرة رأسية جميلة (73).

واعاد البديل التركي اردا توران الفارق الى هدفين بعد تمريرة من البديل الاخر الظهير اليكس فيدال (80). وهذا الهدف الثالث عشر لتوران في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتابع دنيس سواريز تألقه عندما تلقى تمريرة ذهبية من ميسي فتلاعب بالحارس وتجاوزه مسجلا الهدف الخامس (82).

ويزدحم جدول برشلونة في الاسابيع المقبلة حيث سيخوض قرابة عشر مباريات في غضون شهرين، بينها المواجهتان مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا (الذهاب في 14 شباط والاياب في 8 اذار).

– وتسحب اليوم الجمعة قرعة الدور نصف النهائي.