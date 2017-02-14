كأس اسبانيا: النهائي على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد

اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم الاثنين ان نهائي مسابقة كأس اسبانيا بين برشلونة، بطل الموسمين الماضيين، والافيس سيقام في 27 ايار على ملعب فيسنتي كالديرون التابع لاتلتيكو مدريد.

واوضح الاتحاد في بيان “قررت اللجنة القيادية للاتحاد خلال اجتماعها اقامة نهائي كأس اسبانيا في 27 ايار بين برشلونة وديبورتيفو الافيس على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد”.

واحتضن ملعب فيسنتي كالديرون نهائي المسابقة العام الماضي الذي فاز فيه برشلونة على اشبيلية 2-صفر بعد التمديد.