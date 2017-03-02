كأس ألمانيا : البايرن يعبر بثلاثية في مرمى شالكه وتأهل مونشغلادباخ‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس المانيا ” البوكال ” ، تمكن نادي بايرن ميونيخ من حجز مقعده في الدور نصف النهائي وذلك بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام شالكه وبواقع 3-0 على ارضية ملعب الاليانز ارينا وبرز ليفاندوفسكي في اللقاء حيث سجل هدفين وصنع آخر .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو البايرن اداءا هجوميا رفيع المستوى حيث تفوق ابناء المدرب انشيلوتي على خصمهم وتمكن ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 3 بعد تمريرة حاسمة من ريبيري وهذا الهدف اربك لاعبو شالكه والذين فقدوا زمام المبادرة لتغيب خطورتهم بشكل كامل وسط سيطرة شبه مطلقة للاعبي البايرن والذين نجحوا في اضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 16 عبر الكانتارا برأسية جميلة على اثر عرضية رائعة من ليفاندوفسكي وواصل اصحاب الارض سيطرتهم على مجريات اللقاء وتمكن ليفاندوفسكي من خطف هدف ثالث في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من ريبيري وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير من قبل لاعبي البافاري ليبدأ الفريق الملكي الازرق صولاته وجولاته في مناطق البايرن ولكن خبرة ابناء المدرب انشيلوني صعبت من مهمة لاعبي شالكه ولينتهي هذا الشوط بتقدم البايرن وبواقع 3-0 .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البافاري ضغطه المستمر على مرمى الحارس فاهرمان وسط ضياع كامل للاعبي شالكه وكان ليفاندوفسكي قريب من خطف هدف رابع ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم ولم تهدا وتيرة ضغط ابناء المدرب انشيلوتي حيث حاول اصحاب الارض خطف هدف رابع وبعدها تحرك لاعبو شالكه عبر الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم ظلت محدودة وبعدها بدأ مدرب البايرن انشيلوتي في اجراء التبديلات حيث ادخل كل من بيرنات وكومان وكيميتش لاراحة اكبر عدد من لاعبيه ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة تعرض لاعب شالكه هولغر بادشتوبر للطرد بعد نيله انذارين متتاليين وهذا النقص العددي صعّب من مهمة الفريق الملكي الازرق وبدوره هدأ لاعبو البافاري من وتيرة ضغطهم لتنتهي المباراة بفوزهم وبواقع 3-0 .

بينما حقق نادي بوروسيا مونشغلادباخ فوزاً مهماً امام هامبورغ وبواقع 2-1 ليعبر الى الدور نصف النهائي وكانت المباراة قوية من الجانبين ومتقاربة وجزئيات بسيطة حسمت المباراة لصالح غلادباخ حيث نجح ابناء المدرب هيكينغ من خطف هدفي الفوز من ضربتي جزاء الاولى نجح القائد ستيندل في ترجمتها بنجاح في الدقيقة 53 قبل ان يعزز رافاييل من تقدم غلادباخ بهدف ثانٍ في الدقيقة 61 ونجح بوبي وود من تقليص الفارق للديناصورات في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز غلادباخ وبواقع 2-1 .