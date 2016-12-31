قوى الامن منعت سلوك الطريق الدولي من ساحة بحمدون لغير السيارات المجهزة بالسلاسل

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الثلوج تتساقط منذ الصباح الاولى في أعالي جرد عاليه، والطرقات ابتداء من صوفر مقطوعة لغير السيارات المجهزة أو ذات الدفع الرباعي.

ومنعت قوى الأمن الداخلي سلوك الطريق الدولي من ساحة بحمدون لغير السيارات المجهزة بسلاسل معدنية، كما أوقفت مرور الشاحنات.