قوى الامن: لا صحة لما تتناقله خدمة الواتسأب عن وجود أرقام هاتف تسرق الداتا والصور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما منها خدمة الواتسآب، خبرا عن وجود أرقام هواتف دولية ولبنانية، وتحذر من الاجابة عليها بحجة أن المتصل يستطيع إختراق الهاتف ويقوم بسرقة داتا المعلومات والصور وغيرها.

لذلك يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي أن توضح، أن مجرد تلقي الاتصال لا يؤدي فنيا الى إدخال برنامج خبيث ” VIRUS TROJAN or” الى الجهاز الخلوي المتلقي.

ولكن الضرر الممكن وقوعه يكمن عند إعادة الاتصال بهذا الرقم إذا كان مزودا بخاصية ال”premium call”، ما يرتب تكلفة مادية مرتفعة تفوق التعرفة العادية”.