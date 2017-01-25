قوى الامن عممت صورة مشتبه به بجرم سرقة واحتيال في حلبا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء لإشارة القضاء المختص، صورة لمشتبه به بجرم سرقة واحتيال من داخل محل معد لبيع الألبسة في بلدة حلبا – مفرق الشيخ محمد، بتاريخ 10/01/2017 .

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان تواجده، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة في سراي حلبا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 691392/06 _ 691394/06 علما بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أية معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقا لأحكام القانون.