قوى الامن عممت صورة مشتبه به بجرم سرقة واحتيال في حلبا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء لإشارة القضاء المختص، صورة لمشتبه به بجرم سرقة واحتيال من داخل محل معد لبيع الألبسة في بلدة حلبا – مفرق الشيخ محمد، بتاريخ 10/01/2017 .
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان تواجده، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة في سراي حلبا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 691392/06 _ 691394/06 علما بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أية معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقا لأحكام القانون.
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