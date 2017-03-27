قوى الامن ضبط كمية من المخدرات في سجن القبة طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي: بتاريخ 27/03/2017 وفي اثناء عملية تفتيش دقيقة تمكن عناصر سجن القبة ـ طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي من ضبط كمية من الحبوب المخدرة ومادة حشيشة الكيف بين اصابع قدمي السجين : (خ. ي.).
باستماع افادته، تبين انه استحصل عليها من داخل احدى الغرف في السجن.
على الفور قامت قوة من السجن وبمؤازرة فصيلة من وحدة القوى السيارة بمداهمة الغرفة، وبتفتيشها عثر على 3 كلغ من مادة حشيشة الكيف و800 غ من الحبوب المخدرة موضبة داخل اكياس من النايلون، إضافة الى 10 هواتف خلوية، كانت جميعها موضوعة بطريقة مبتكرة تحت بلاط ارضية الغرفة المذكورة.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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