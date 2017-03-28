قوى الامن: توقيف 677 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه” ضمن اطار مهامها في مجال حفظ الامن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها، تمكنت قطعات قوى الامن الداخلي اعتبارا من 21/3/2017 ولغاية صباح 28/3/2017 من توقيف 677 شخصا، وذلك لارتكابهم افعالا جرمية على كافة الاراضي اللبنانية ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات واحكام عدلية مختلفة”.

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