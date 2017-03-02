قوى الامن: توقيف 4 مروجي مخدرات في عرمون

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “وردت معلومات الى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بترويج وتعاطي المخدرات.
بتاريخ 02/03/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه فيهم في عرمون، وهم كل من:
– م. ص. (مواليد عام 1971، لبناني)
– ا. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)
– ح. س. (مواليد عام 1976، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام 1974، سوري)، على متن سيارة نوع “هيونداي”، وضبطت بحوزتهم مسدسا حربيا مع أربع طلقات صالحة للاستعمال، وكمية من مادتي حشيشة الكيف والكوكايين”.
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