الأمن العام: توقيف 23 مطلوبا بجرائم مختلفة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11/02/2017 لغاية 24/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– خمسة عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– خمسة اشخاص بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة.

– شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.

– شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.