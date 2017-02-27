الأمن العام: توقيف 23 مطلوبا بجرائم مختلفة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11/02/2017 لغاية 24/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– خمسة عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– خمسة اشخاص بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة.
– شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.
– شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.
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