قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة سيارات في بعبدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 1/6/2017 ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة سيارات، وذلك في بعبدا، وهو ع. ع. ( مواليد عام 1970) لبناني.

وتبين أن بحقه 3 مذكرات توقيف ومذكرة إلقاء قبض وخلاصة حكم، بجرائم: سرقة سيارات، احتيال وتزوير واستعمال مزور، وشيكات من دون مؤونة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.