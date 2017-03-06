قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم احتيال وحيازة اسلحة في جب جنين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ اليوم 6/03/2017 وفي الصويري/جب جنين، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو خ. ب. (مواليد عام 1990، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 13 خلاصة حكم ومذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرائم: تأليف عصابة، احتيال وابتزاز، رشوة، تهريب اجانب، حيازة اعتدة عسكرية ونقل اسلحة حربية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.