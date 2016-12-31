قوى الامن: توقيف مطلوبين على حاجز رياق تل عمارة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 30/12/2016، تمكن عناصر حاجز رياق – تل عمارة في وحدة الدرك الإقليمي، وفي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز خمس ساعات، من توقيف 12 شخصا من المطلوبين للقضاء وآخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وذلك على الشكل التالي:

1 – ي. ق. 1984)، ضبط بحوزته حوالى 50 غ. من مادة السيلفيا.

2 – ج. ا. (1995) وأ. س. (1994) لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين وخمسة غرامات من حشيشة الكيف.

3 – ش. ش. (1985) وب. ب. (1980) لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

4 – ج. ب. (1963) وس. ب. (1963) ضبط بحوزتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

5 – ع. م. (1987)، ضبط بحوزته حوالى خمسة غرامات من باز الكوكايين وحوالى خمسة غرامات من مادة السيلفيا وغرام واحد من الكوكايين..كما تبين انه مطلوب بموجب خلاصة حكم.

6 – م. ع. (1969)، ضبط بحوزته حوالى ثلاثة غرامات من الكوكايين. وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم.

7 – م. ب. (1992)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحر وقرارين جزائيين.

8 – ج. ج. (1983) وأ. ص. (1975)، لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

جميعهم من الجنسية اللبنانية، وقد سلِّموا الى فصيلة رياق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.