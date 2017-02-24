قوى الامن: توقيف شخص لابتزازه مواطنين في برج ابي حيدر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نشر موقع للتواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو يظهر فيه أحد الاشخاص المجهولين يقوم بالتعرض بالضرب والشتم لسيدة في محلة مار الياس وابتزازها ماديا.

بتاريخ 23/02/2017 وفي محلة نزلة برج أبي حيدر- تقاطع الرفاعي، ونتيجة الإستقصاءات والمتابعة الحثيثة تمكنت مفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف المشتبه به وهو:

_ ح. ل.(مواليد 1995، لبناني)

الذي تبين أنه يقوم بإبتزاز المواطنين عن طريق تعمد الوقوع أمام سياراتهم بواسطة دراجته الآلية ثم يتهمهم أنهم قاموا بصدمه، وكانت آخر عملية قام بها الإعتداء على السيدة المذكورة آنفا.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية تقضي بحبسه سنة وشهر بجرم معاملة بالشدة.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى فصيلة المصيطبة أو الإتصال على الرقم:

705069/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.